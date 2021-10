Dalle 21 scatta lo sciopero generale indetto dai sindacati di base. Possibili disagi per trasporti, scuole e uffici pubblici (Di domenica 10 ottobre 2021) scatta alle 21 di questa sera lo sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati di base Confederazione Cobas, Cobas Sardegna, Cobas Sanità, Cub, Sgb, Orsa, Unicobas, Usi Cit, Usb, contro le politiche del governo Draghi. A Roma è prevista una molteplicità di appuntamenti. Alle 10 di domani mattina la protesta delle aziende in crisi che si raduneranno sotto al Ministero dello sviluppo economico. L’appuntamento conclusivo è per le 12,30 a piazza Santi Apostoli, dove terminerà il corteo da piazza della Repubblica. Varie iniziative, a molte delle quali è annunciata la presenza anche di comitati “No Green Pass”, sono programmate in circa 40 città. “Lo sciopero generale nazionale di lunedì 11 ottobre proclamato dal sindacalismo di base ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021)alle 21 di questa sera lodi 24 oredaidiConfederazione Cobas, Cobas Sardegna, Cobas Sanità, Cub, Sgb, Orsa, Unicobas, Usi Cit, Usb, contro le politiche del governo Draghi. A Roma è prevista una molteplicità di appuntamenti. Alle 10 di domani mattina la protesta delle aziende in crisi che si raduneranno sotto al Ministero dello sviluppo economico. L’appuntamento conclusivo è per le 12,30 a piazza Santi Apostoli, dove terminerà il corteo da piazza della Repubblica. Varie iniziative, a molte delle quali è annunciata la presenza anche di comitati “No Green Pass”, sono programmate in circa 40 città. “Lonazionale di lunedì 11 ottobre proclamato dal sindacalismo di...

