Da Pau Lopez a Coric, quante sorprese! Ecco quanto può incassare la Roma (Di domenica 10 ottobre 2021) Giocano quasi tutti. Arrivano buone notizie per la Roma dai tanti giocatori che sono andati in prestito a cercare minuti di gloria e visibilità. Il bilancio, alla pausa di ottobre, è decisamente ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 10 ottobre 2021) Giocano quasi tutti. Arrivano buone notizie per ladai tanti giocatori che sono andati in prestito a cercare minuti di gloria e visibilità. Il bilancio, alla pausa di ottobre, è decisamente ...

Ultime Notizie dalla rete : Pau Lopez Da Pau Lopez a Coric, quante sorprese! Ecco quanto può incassare la Roma Soprattutto per quanto riguarda Pau Lopez , il portiere smarrito, che nel Marsiglia ha scalzato il totem della nazionale francese Mandanda e ha già raggiunto quota 7 partite: se sale fino a 20 entro ...

