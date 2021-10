Da bambino un viso grazioso e innocente | oggi fa girare la testa alle donne di tutta Italia | ecco chi è

Leggi su chesuccede

(Di domenica 10 ottobre 2021) Al giorno d’, ilche vediamo immortalato in foto è diventato un vero e proprio sex symbol per merito del suo grande fascino Il fermoimmagine che vi presentiamo quest’è stato condidallo stesso personaggio in questione, il quale attraverso questo ricordo pubblicato sui social network ha voluto dare il suo in bocca al L'articolo proviene da CheSuccede.it.