Covid | ultime news Il bollettino | 2 278 casi e 27 morti Tasso di positività 0 | 8% LIVE

Advertising

Agenzia_Ansa : In Russia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 929 decessi causati dal Covid-19, il massimo in un giorno dall'… - RaiNews : #Covid, in #Russia è record di decessi giornalieri: 890 persone nelle ultime 24 ore - nestquotidiano : Covid, 2.278 nuovi casi e 27 decessi nelle ultime 24 ore - Adnkronos : #CovidItalia, il bollettino di oggi: le ultime news. - sscalcionapoli1 : Campania, 245 positivi su 15.914 tamponi e 2 morti nelle ultime 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime

Il bollettino del 10 ottobre 2021 Sono 27 i decessi da Coronavirus segnalati in Italia nelle24 ore. Ieri, 9 ottobre, ne erano stati conteggiati 46 . Il totale delle vittime legate al- 19 sale così a 131.301 . Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile ...In Campania sono 12 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 179 i pazientiricoverati nei reparti di degenza.Sono 270.044 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 344.969. Il tasso di positività ...Covid: in provincia di Como ci sono 10 nuovi casi, 11 in quella di Lecco e 4 in quella di Sondrio. Sono 2.278positivi in Italia individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salu ...