Covid | ultime news Il bollettino | 2 278 casi e 27 morti Tasso di positività 0 | 8% LIVE

(Di domenica 10 ottobre 2021) Processati 270.044 tamponi. Calano le terapie intensive (-3, 364) e i ricoveri ordinari (-41, 2.651). In vista del Green Pass obbligatorio sul posto di lavoro, Federfarma si dice pronta a fare "decine di migliaria di tamponi in più". Le Regioni temono il caos in molti settori, e propongono di allungare la validità dei test antigenici a 72 ore. Scontri dei No Green Pass a Roma, 12 arresti e 38 agenti feriti