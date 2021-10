Covid: Tajani, ‘condanna totale ma non è solo Fn, bisogna capire chi ha organizzato’ (Di domenica 10 ottobre 2021) Roma, 10 ott (Adnkronos) – “Nessun contatto con questi personaggi, sono lontani dal nostro modo di pensare e agire. Ma non è solo Forza Nuova, c’è qualche altra cosa dietro questi atti di violenza. Deve essere fatta una analisi per capire chi sono gli organizzatori, non solo quelli che entrano nella Cgil”. Lo ha detto Antonio Tajani a Mezz’ora in più a proposito delle violenze di ieri nate dalla manifestazione dei no green pass a Roma. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 10 ottobre 2021) Roma, 10 ott (Adnkronos) – “Nessun contatto con questi personaggi, sono lontani dal nostro modo di pensare e agire. Ma non èForza Nuova, c’è qualche altra cosa dietro questi atti di violenza. Deve essere fatta una analisi perchi sono gli organizzatori, nonquelli che entrano nella Cgil”. Lo ha detto Antonioa Mezz’ora in più a proposito delle violenze di ieri nate dalla manifestazione dei no green pass a Roma. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

