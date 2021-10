Covid | Spi Cgil Lombardia | ‘non ci facciamo intimidire da vili provocazioni squadriste’

(Di domenica 10 ottobre 2021) Milano, 10 ott. (Adnkronos) – “Abbiamo difeso le fabbriche contro il terrorismo. Non cida questesquadriste e continueremo a manifestare sempre per la difesa dei diritti, della democrazia, a tutela della salute e del bene comune. La democrazia si difende anche facendo rispettare la legge e il fascismo è un reato che va perseguito”. Lo dichiara Valerio Zanolla, Segretario di Spidopo le violenze di Roma. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Milano, 10 ott. (Adnkronos) – "Abbiamo difeso le fabbriche contro il terrorismo. Non ci facciamo intimidire da ..."Delle oltre 1450 vittime umbre del Covid, il 90% erano persone con più di 65 anni e diverse centinaia erano iscritte e iscritti dello Spi Cgil". Non poteva che partire da qui l'assemblea delle leghe ...