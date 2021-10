Covid: Singapore apre a nove Paesi, inclusa l'Italia (Di domenica 10 ottobre 2021) Singapore si prepara ad accogliere i viaggiatori provenienti da nove Paesi, inclusa l'Italia, senza l'obbligo di quarantena all'arrivo, a patto che siano vaccinati contro il coronavirus: lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 10 ottobre 2021)si prepara ad accogliere i viaggiatori provenienti dal', senza l'obbligo di quarantena all'arrivo, a patto che siano vaccinati contro il coronavirus: lo ha ...

