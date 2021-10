Covid oggi Sicilia, 250 nuovi contagi: bollettino 10 ottobre (Di domenica 10 ottobre 2021) Sono 250 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 10 ottobre in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 3 morti, ma risalgono ai giorni precedenti, due all’8 ottobre scorso e il terzo addirittura al 24 agosto di quest’anno come comunicano dalla Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.682 tamponi molecolari e 6.386 rapidi. Le terapie intensive occupate sono 43, uno in più da ieri, mentre i ricoverati sono 378, un numero in calo di 12 unità. I positivi nell’isola al momento sono 10.048. Nelle ultime 24 ore sono guarite 464 persone. Tra le province con il maggior numero di contagi Catania a 86 nuovi casi, 64 a Messina, 35 a Siracusa, 22 a Palermo e 19 ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 10 ottobre 2021) Sono 250 ida Coronavirus10in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 3 morti, ma risalgono ai giorni precedenti, due all’8scorso e il terzo addirittura al 24 agosto di quest’anno come comunicano dalla Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.682 tamponi molecolari e 6.386 rapidi. Le terapie intensive occupate sono 43, uno in più da ieri, mentre i ricoverati sono 378, un numero in calo di 12 unità. I positivi nell’isola al momento sono 10.048. Nelle ultime 24 ore sono guarite 464 persone. Tra le province con il maggior numero diCatania a 86casi, 64 a Messina, 35 a Siracusa, 22 a Palermo e 19 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il premier Draghi 'condanna le violenze che sono avvenute oggi in varie città italiane'. Il Governo 'prosegue nel… - Agenzia_Ansa : Viaggio nei Paesi poveri non vaccinati. Fino ad oggi in Africa sono arrivate 67 milioni di dosi, insufficienti per… - redazioneiene : Un anno fa il vaccino italiano ReiThera doveva essere l’arma in più del nostro Paese contro il Covid, oggi non se n… - Liberoarbitrio : RT @faberpiredda: oggi è giornata di renzocalendiani che, non avendo l'onestà intellettuale di collocarsi a destra, mettono in discussione… - annamilanam1 : RT @redazioneiene: Un anno fa il vaccino italiano ReiThera doveva essere l’arma in più del nostro Paese contro il Covid, oggi non se ne par… -