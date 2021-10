Covid oggi Russia, record di morti nel weekend (Di domenica 10 ottobre 2021) record di morti per il Covid-19 questo weekend in Russia. Dopo che il bollettino di ieri ha registrato 968 decessi, il numero più alto dal’inizio della pandemia, oggi i morti sono 962. In entrambe le giornate il numero dei contagi ha sfiorato i 30mila. Le autorità russe attribuiscono gli alti numeri di morti e contagi alla reticenza della popolazione a vaccinarsi. Nel paese è disponibile solo il vaccino Sputnik di produzione russa, ma molti cittadini non si fidano del preparato. Sputnik è approvato in 70 paesi, ma non in Unione Europea e Stati Uniti. Vi è inoltre sfiducia sui dati ufficiali, molto inferiori a quelli statistici. Come ricorda il portale zona.media, critico verso il Cremlino, l’agenzia statistica riporta 49.389 morti ... Leggi su italiasera (Di domenica 10 ottobre 2021)diper il-19 questoin. Dopo che il bollettino di ieri ha registrato 968 decessi, il numero più alto dal’inizio della pandemia,sono 962. In entrambe le giornate il numero dei contagi ha sfiorato i 30mila. Le autorità russe attribuiscono gli alti numeri die contagi alla reticenza della popolazione a vaccinarsi. Nel paese è disponibile solo il vaccino Sputnik di produzione russa, ma molti cittadini non si fidano del preparato. Sputnik è approvato in 70 paesi, ma non in Unione Europea e Stati Uniti. Vi è inoltre sfiducia sui dati ufficiali, molto inferiori a quelli statistici. Come ricorda il portale zona.media, critico verso il Cremlino, l’agenzia statistica riporta 49.389...

