Covid oggi Puglia, 62 contagi: bollettino 10 ottobre (Di domenica 10 ottobre 2021) Sono 62 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, domenica 10 ottobre 2021, secondo i dati Covid del bollettino della regione. Segnalato un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 12.099 tamponi. Sono 2 i contagi in provincia di Bari e di Lecce. Le persone attualmente positive in Puglia sono 2.382. I pazienti Covid ricoverati in area non critica sono 135. In terapia intensiva, invece, 19 malati. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 10 ottobre 2021) Sono 62 ida coronavirus in, domenica 102021, secondo i datideldella regione. Segnalato un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 12.099 tamponi. Sono 2 iin provincia di Bari e di Lecce. Le persone attualmente positive insono 2.382. I pazientiricoverati in area non critica sono 135. In terapia intensiva, invece, 19 malati. L'articolo proviene da Italia Sera.

