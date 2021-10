Covid oggi Piemonte, 114 nuovi contagi: bollettino 10 ottobre (Di domenica 10 ottobre 2021) Sono 114 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 10 ottobre in Piemonte, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri non c’è stato alcun decesso. Il tasso di positività è allo 0,6% di 18.260 tamponi eseguiti, di cui 15.227 antigenici. Nelle ultime 24 ore sono guarite 91 persone. I ricoverati in terapia intensiva sono 17, uno in più rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 164, 2 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.345. Da inizio pandemia i morti nella Regione sono stati 11.778. . L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 10 ottobre 2021) Sono 114 ida Coronavirus10in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri non c’è stato alcun decesso. Il tasso di positività è allo 0,6% di 18.260 tamponi eseguiti, di cui 15.227 antigenici. Nelle ultime 24 ore sono guarite 91 persone. I ricoverati in terapia intensiva sono 17, uno in più rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 164, 2 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.345. Da inizio pandemia i morti nella Regione sono stati 11.778. . L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

