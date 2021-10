Covid oggi Lombardia, 278 contagi e 2 morti. A Milano 93 nuovi casi (Di domenica 10 ottobre 2021) Sono 278 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 10 ottobre in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 2 morti che portano il numero totale delle vittime nella Regione a 34.085. Nelle ultime 24 ore sono stati 56.718 i tamponi processati con un tasso di positività allo 0,49%. Le terapie intensive occupate sono 54, mentre i ricoverati in reparti Covid sono 333. Nel dettaglio le singole province: 93 i nuovi casi a Milano, 18 a Bergamo, 50 a Brescia, 10 a Como, 10 a Cremona, 11 a Lecco, 5 a Lodi, 2 a Mantova, 12 a Pavia, 4 a Sondrio, 22 a Monza e Brianza e 29 a Varese. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 10 ottobre 2021) Sono 278 ida Coronavirus10 ottobre in, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 2che portano il numero totale delle vittime nella Regione a 34.085. Nelle ultime 24 ore sono stati 56.718 i tamponi processati con un tasso di positività allo 0,49%. Le terapie intensive occupate sono 54, mentre i ricoverati in repartisono 333. Nel dettaglio le singole province: 93 i, 18 a Bergamo, 50 a Brescia, 10 a Como, 10 a Cremona, 11 a Lecco, 5 a Lodi, 2 a Mantova, 12 a Pavia, 4 a Sondrio, 22 a Monza e Brianza e 29 a Varese. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

