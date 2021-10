Covid oggi India, 18.166 contagi: continua il trend in calo (Di domenica 10 ottobre 2021) Sono saliti a 33.953.475 oggi i casi di Covid in India dall’inizio della pandemia, con 18.166 nuovi contagi nelle ultime 24 ore in tutto il paese, secondo gli ultimi dati del ministero federale della salute che conferma il trend in calo. Il numero di nuovi casi registrati in un giorno è, infatti, il più basso degli ultimi 214 giorni. Inoltre 214 decessi dovuti alla pandemia da ieri mattina hanno portato il bilancio delle vittime totale a 450.589. La maggior parte dei decessi, 101, sono stati segnalati nello stato meridionale del Kerala, che continua ad essere il più colpito, seguito da 44 decessi nello stato sud-occidentale del Maharashtra. Ci sono ancora 230.971 casi attivi di Covid nel paese anche se c’è stato un calo di 5.672 casi ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 10 ottobre 2021) Sono saliti a 33.953.475i casi diindall’inizio della pandemia, con 18.166 nuovinelle ultime 24 ore in tutto il paese, secondo gli ultimi dati del ministero federale della salute che conferma ilin. Il numero di nuovi casi registrati in un giorno è, infatti, il più basso degli ultimi 214 giorni. Inoltre 214 decessi dovuti alla pandemia da ieri mattina hanno portato il bilancio delle vittime totale a 450.589. La maggior parte dei decessi, 101, sono stati segnalati nello stato meridionale del Kerala, chead essere il più colpito, seguito da 44 decessi nello stato sud-occidentale del Maharashtra. Ci sono ancora 230.971 casi attivi dinel paese anche se c’è stato undi 5.672 casi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Viaggio nei Paesi poveri non vaccinati. Fino ad oggi in Africa sono arrivate 67 milioni di dosi, insufficienti per… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Oggi 2.748 positivi, 46 le vittime. Il tasso di positività è all'0,8%, in calo rispetto all'1,1% di i… - SkySport : Coronavirus, i dati sui nuovi contagi regione per regione #SkySport #Coronavirus #Covid19 - SilviaZavagno : RT @ParcodiGiacomo: Ho seguito per lavoro alcune manifestazioni contro il #GreenpassObbligatorio, vi ho trovato famiglie, anziani, studenti… - 1987_Lorenza : RT @ParcodiGiacomo: Ho seguito per lavoro alcune manifestazioni contro il #GreenpassObbligatorio, vi ho trovato famiglie, anziani, studenti… -