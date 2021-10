Covid, oggi 2.278 casi e 27 morti: il bollettino del 10 ottobre 2021 (Di domenica 10 ottobre 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 10 ottobre 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi casi: 2.278 Decessi: 27 Tamponi effettuati: 270.044 Terapie intensive: -3 Tasso di positività: 0,8 % In Italia oggi, domenica 10 ottobre 2021, sono stati registrati 2.278 nuovi casi di Covid-19 e 27 decessi di persone contagiate dal virus. Ieri erano stati segnalati 2.748 nuovi contagi e 46 morti. I dati sui nuovi contagi si basano su 270.044 tamponi effettuati (ieri erano stati 344.969): il tasso di positività è stabile allo 0,8 per cento. Come di consueto, i dati sono diffusi dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità sulla base delle cifre ... Leggi su tpi (Di domenica 10 ottobre 2021)ITALIA, ILDI10, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi: 2.278 Decessi: 27 Tamponi effettuati: 270.044 Terapie intensive: -3 Tasso di positività: 0,8 % In Italia, domenica 10, sono stati registrati 2.278 nuovidi-19 e 27 decessi di persone contagiate dal virus. Ieri erano stati segnalati 2.748 nuovi contagi e 46. I dati sui nuovi contagi si basano su 270.044 tamponi effettuati (ieri erano stati 344.969): il tasso di positività è stabile allo 0,8 per cento. Come di consueto, i dati sono diffusi dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità sulla base delle cifre ...

