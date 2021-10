Covid, news. No Green Pass a Roma: assaltata la sede CGIL di Roma. DIRETTA (Di domenica 10 ottobre 2021) Assalto di neofascisti e no-vax ieri alla sede della CGIL a Roma, a margine di una manifestazione contro il Green Pass. Oggi tutte le sedi del sindacato saranno aperte e un'assemblea è prevista davanti a quella nazionale. In vista dell’entrata in vigore dell’obbligo sul posto di lavoro le Regioni temono il caos in molti settori e propongono di allungare la validità dei tamponi antigenici e dare la possibilità alle imprese di organizzarsi autonomamente per l'esecuzione dei test Leggi su tg24.sky (Di domenica 10 ottobre 2021) Assalto di neofascisti e no-vax ieri alladella, a margine di una manifestazione contro il. Oggi tutte le sedi del sindacato saranno aperte e un'assemblea è prevista davanti a quella nazionale. In vista dell’entrata in vigore dell’obbligo sul posto di lavoro le Regioni temono il caos in molti settori e propongono di allungare la validità dei tamponi antigenici e dare la possibilità alle imprese di organizzarsi autonomamente per l'esecuzione dei test

