Covid, Locatelli: “Situazione favorevole, la scuola non ha impattato negativamente” (Di domenica 10 ottobre 2021) “Siamo in una Situazione epidemiologica largamente favorevole che continua a migliorare e la scuola non ha impattato negativamente”. Lo ha detto il coordinatore del Cts, Franco Locatelli, a ‘Mezz’ora in più’ su Rai3. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 10 ottobre 2021) “Siamo in unaepidemiologica largamenteche continua a migliorare e lanon ha”. Lo ha detto il coordinatore del Cts, Franco, a ‘Mezz’ora in più’ su Rai3. L'articolo .

Advertising

cristina_lev : RT @Marinojump: Ma perché Locatelli, primario di un istituto autorevole, portavoce di un CTS di un paese importante come l’Italia, si deve… - GiancarloChimie : RT @GiaPettinelli: Covid, 2.278 i positivi, 27 le vittime. Locatelli: '85% italiani immunizzati con 2 dosi, 80 con 1' - Sanità - https://t.… - ismaylyusuf : RT @Marinojump: Ma perché Locatelli, primario di un istituto autorevole, portavoce di un CTS di un paese importante come l’Italia, si deve… - mikid67 : Covid, 2.278 i positivi, 27 le vittime. Locatelli: '85% italiani immunizzati con 2 dosi, 80 con 1' - Sanità -… - LauraCarrese : RT @Marinojump: Ma perché Locatelli, primario di un istituto autorevole, portavoce di un CTS di un paese importante come l’Italia, si deve… -