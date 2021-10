Covid, lo studio: 'Il ricovero dei No Vax contagiati è costato 64 milioni di euro in un mese' (Di domenica 10 ottobre 2021) Il ricovero per Covid dei No Vax costa allo Stato e quindi ai contribuenti italiani. Uno studio dell' Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (Altems) dell'Università Cattolica ... Leggi su leggo (Di domenica 10 ottobre 2021) Ilperdei No Vax costa allo Stato e quindi ai contribuenti italiani. Unodell' Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari (Altems) dell'Università Cattolica ...

Advertising

SkyTG24 : Covid, i ricoveri dei non vaccinati costano alla Sanità 70 milioni al mese: lo studio - LaStampa : Studio Nature: meno restrizioni anti-Covid, più casi di influenza grave. Così i ricoveri rischiano di mandare in ti… - Adnkronos : Gli autori: 'Segnale aumento casi #miocarditi tra i giovani merita ulteriori indagini'. #vaccinoCovid - ale_AsRoma_92 : RT @ChanceGardiner: 'Il suo rapporto a EMA per l'autorizzazione condizionata, lo studio tossicologico di Moderna per il suo mRNA-1273 (2308… - ENRICO27218318 : RT @DannyDSC1: 'Su -