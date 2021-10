Covid, l’andamento delle vaccinazioni in Italia e i non immunizzati per fasce d’età. DATI (Di domenica 10 ottobre 2021) Nel nostro Paese più dell’80% della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale: il 9 ottobre sono state somministrate 142.583 dosi, di cui 53.578 a nuovi vaccinati. Il 30% della fascia 12-19 anni non ha ancora ricevuto il farmaco. La percentuale di positivi sui tamponi fatti è allo 0,8%, con il bollettino del 10 ottobre che segnala 2.278 nuovi casi rilevati su 270.044 test giornalieri Leggi su tg24.sky (Di domenica 10 ottobre 2021) Nel nostro Paese più dell’80% della popolazione over 12 ha completato il ciclo vaccinale: il 9 ottobre sono state somministrate 142.583 dosi, di cui 53.578 a nuovi vaccinati. Il 30% della fascia 12-19 anni non ha ancora ricevuto il farmaco. La percentuale di positivi sui tamponi fatti è allo 0,8%, con il bollettino del 10 ottobre che segnala 2.278 nuovi casi rilevati su 270.044 test giornalieri

