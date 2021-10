Covid Italia, in 350 a una festa non autorizzata: sanzionato l’organizzatore (Di domenica 10 ottobre 2021) Aveva organizzato una festa nei locali di un ex agriturismo con tutti gli ingredienti possibili: ingresso a 10 euro e probabile pubblicità e diffusione della notizia tramite i social. Peccato che l’organizzatore dell’evento, un 27enne di Quattro Castella (Reggio Emilia), non solo era sprovvisto di ogni autorizzazione, ma lo aveva fatto in spregio a ogni limite imposto dalla normativa d’urgenza connessa a contenimento della diffusione pandemica da Covid-19. È successo venerdì notte. I carabinieri della locale stazione sono intervenuti per effettuare i dovuti controlli all’interno del locale dotato anche di un’area esterna verificando che era in corso una vera e proprio festa che vedeva partecipare circa 350 persone che sono risultate aver fatto ingresso pagando il biglietto, senza esibire il green pass e peraltro senza ... Leggi su italiasera (Di domenica 10 ottobre 2021) Aveva organizzato unanei locali di un ex agriturismo con tutti gli ingredienti possibili: ingresso a 10 euro e probabile pubblicità e diffusione della notizia tramite i social. Peccato chedell’evento, un 27enne di Quattro Castella (Reggio Emilia), non solo era sprovvisto di ogni autorizzazione, ma lo aveva fatto in spregio a ogni limite imposto dalla normativa d’urgenza connessa a contenimento della diffusione pandemica da-19. È successo venerdì notte. I carabinieri della locale stazione sono intervenuti per effettuare i dovuti controlli all’interno del locale dotato anche di un’area esterna verificando che era in corso una vera e proprioche vedeva partecipare circa 350 persone che sono risultate aver fatto ingresso pagando il biglietto, senza esibire il green pass e peraltro senza ...

Advertising

IlContiAndrea : Che brutta giornata per l’Italia. Estremisti fascisti in piazza che cancellano a colpi di slogan e violenza i morti… - HuffPostItalia : Il Covid ha aiutato i pagamenti cashless ma in Italia c'è ancora troppo contante - DavidPuente : «Un vaccino che non ha terminato la sua fase di sperimentazione»? Puoi essere anche un premio Nobel per la medicina… - marika_donne : RT @IlContiAndrea: Che brutta giornata per l’Italia. Estremisti fascisti in piazza che cancellano a colpi di slogan e violenza i morti per… - fisco24_info : Covid Italia, in 350 a una festa non autorizzata: sanzionato l’organizzatore: Secondo il verbale dei carabinieri 's… -