Covid Italia, bollettino Protezione Civile e numeri contagi regioni (Di domenica 10 ottobre 2021) Il bollettino con i dati del Covid in Italia oggi, domenica 10 ottobre 2021. All'indomani degli scontri a Roma e dell'assalto alla sede della Cgil a margine di una manifestazione contro il green pass obbligatorio sul lavoro, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti. I numeri dalla Lombardia e dalla Puglia, dal Lazio e dalla Campania, dalla Toscana e dal Veneto. I numeri delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sui vaccini in Italia. I dati delle regioni: Sono 208 i nuovi contagi da Coronavirus in Toscana oggi, 10 ottobre 2021, secondo i numeri del bollettino della regione.

