Advertising

varesenews : Coronavirus: i nuovi positivi sono 29 nel Varesotto, 278 in Lombardia #dati #contagi #covid - RPezzucchi : Covid in Lombardia, 278 nuovi positivi. A Bergamo sono 18 - Yogaolic : RT @infoitinterno: Covid Lombardia, il bollettino del 10 ottobre 2021: 278 contagi e 2 morti - webecodibergamo : Covid, i dati lombardi - infoitinterno : Covid oggi Lombardia e Italia, bollettino coronavirus 10 ottobre: 2.278 casi e 27 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

17.12,2.278 nuovi positivi e 27 vittime Sono 2.278 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia, in ... La Regione con il maggior numero di nuovi casi la(278).Prosegue senza sosta il monitoraggio e l'analisi della curva epidemiologica della Regione, una di quelle maggiormente colpite fin dall'inizio dell'emergenza- 19 nel nostro Paese. La ...ROMA (ITALPRESS) – Sono 2.278 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 2.748) a fronte di 270.044 tamponi effettuati su un totale di 95.331.171 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettin ...Sono 250 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 10.068 tamponi processati. L'incidenza sale al 2,5% (ieri era all'1,6%). L'isola è al secondo posto ai contagi g ...