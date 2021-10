COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino (Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 269 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 5 persone: – 1, residente nel comune di Aiello del Sabato, – 2, residenti nel comune di Avella; – 2, residenti nel comune di Avellino. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 269 tamponi effettuati sono risultate positive al5 persone: – 1, residente nel comune di Aiello del Sabato, – 2, residenti nel comune di Avella; – 2, residenti nel comune di. L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

