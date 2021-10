**Covid: fonti Nazareno, ‘violenze di matrice fascista, se Meloni non riconosce lo spieghiamo noi’** (Di domenica 10 ottobre 2021) Roma, 10 ott (Adnkronos) – “Se Giorgia Meloni non sa riconoscere la matrice della violenza di ieri, se non sa chi siano gli esponenti di Forza Nuova arrestati per quegli atti di violenza, glielo spieghiamo noi: sono i capi di una organizzazione notoriamente e orgogliosamente fascista. Glielo spiegheremo anche in Parlamento: ci aspettiamo che lo comprenda così bene da sostenere la nostra proposta di sciogliere l’organizzazione fascista Forza Nuova”. E’ quanto si apprende da fonti del Nazareno. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 10 ottobre 2021) Roma, 10 ott (Adnkronos) – “Se Giorgianon sare ladella violenza di ieri, se non sa chi siano gli esponenti di Forza Nuova arrestati per quegli atti di violenza, glielonoi: sono i capi di una organizzazione notoriamente e orgogliosamente. Glielo spiegheremo anche in Parlamento: ci aspettiamo che lo comprenda così bene da sostenere la nostra proposta di sciogliere l’organizzazioneForza Nuova”. E’ quanto si apprende dadel. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

