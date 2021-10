Covid: Campania, nelle ultime 24 ore registrati 245 positivi (Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 245 i pazienti risultati al Covid nelle ultime 24 ore in Campania a fronte di 15914 test eseguito. Il tasso di incidenza è dunque dell’1.53%, sostanzialmente stabile rispetto a ieri quando era dell’1,6%. I deceduti sono due. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656; 12 quelli occupati I posti letto di degenza occupati: 179. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 245 i pazienti risultati al24 ore ina fronte di 15914 test eseguito. Il tasso di incidenza è dunque dell’1.53%, sostanzialmente stabile rispetto a ieri quando era dell’1,6%. I deceduti sono due. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656; 12 quelli occupati I posti letto di degenza occupati: 179. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

mattinodinapoli : Covid in Campania: 245 i nuovi casi, due morti e 12 in terapia intensiva - sudfuturo : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (10 ottobre 2021) Ecco l’aggiornamento??… - salernotoday : Covid-19, 245 nuovi contagi e 2 decessi: il bollettino - ottopagine : Covid in Campania: 245 nuovi positivi e 2 decessi - anteprima24 : ** Covid: #Campania, nelle ultime 24 ore registrati 245 #Positivi ** -