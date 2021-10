Covid, Burioni: “Vaccino protegge anche non vaccinati, casi giù” (Di domenica 10 ottobre 2021) “Il Vaccino riesce a proteggere anche chi non è vaccinato? Sì, è proprio così”. Il professor Roberto Burioni, virologo del San Raffaele, nella sua lezione a Che tempo che fa si sofferma sugli effetti, diretti e indiretti, del Vaccino Covid. “Il Vaccino dà una protezione individuale. In una comunità se molte persone si vaccinano e trasmettono meno il virus, il virus stesso riuscirà a circolare meno. E in questo modo riusciamo a proteggere anche chi non è vaccinato”, dice Burioni. “Il Vaccino contro il Covid impedisce l’infezione. Con studi molto raffinati abbiamo visto che se un vaccinato si infetta è meno contagioso. anche quando il Vaccino non ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 10 ottobre 2021) “Ilriesce arechi non è vaccinato? Sì, è proprio così”. Il professor Roberto, virologo del San Raffaele, nella sua lezione a Che tempo che fa si sofferma sugli effetti, diretti e indiretti, del. “Ildà una protezione individuale. In una comunità se molte persone si vaccinano e trasmettono meno il virus, il virus stesso riuscirà a circolare meno. E in questo modo riusciamo arechi non è vaccinato”, dice. “Ilcontro ilimpedisce l’infezione. Con studi molto raffinati abbiamo visto che se un vaccinato si infetta è meno contagioso.quando ilnon ...

