Covid | allerta per i contagiati | aumentano i casi della malattia La spiegazione dell’Università di Siena

ROMA – Da tempo c'è preoccupazione in ambito medico per il numero crescente di pazienti che hanno sviluppato il diabete durante l'infezione da coronavirus o subito dopo essere guariti. Nei mesi scorsi varie teorie sono state avanzate per spiegare le relazioni tra Sars-Cov2 e l'incremento dei casi di diabete. Alcune persone sane, dopo essersi contagiate con il coronavirus, possono sviluppare il diabete. Il motivo? Lo spiega lo studio condotto dal professor Francesco Dotta, direttore del dipartimento di scienze mediche chirurgiche e neuroscienze dell'Università di Siena e della Uoc Diabetologia delle Scotte. Dotta ed il suo gruppo hanno condotto uno studio che è stato presentato durante il congresso annuale dell'Associazione Europea per lo studio del diabete. Le ricerche, fatte insieme alle università di ...

