Covid, a Bergamo 18 casi sui 278 della Lombardia: tasso di positività sotto lo 0,50% (Di domenica 10 ottobre 2021) Sono 18 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 278 in Lombardia a fronte di 56.718 tamponi effettuati, secondo i dati diffusi domenica 10 ottobre. A livello regionale, il tasso di positività è allo 0,49% (sabato 0,44%). In calo i ricoveri in terapia intensiva (-3, 54) e nei reparti (-6, 333) mentre si registrano due decessi. Le persone ricoverate con sintomi sono 333, di cui 54 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 8.644 soggetti. Questi gli altri casi suddivisi per provincia: Milano 93, Brescia 50, Varese 29, Monza e Brianza 22, Como 10, Pavia 12, Mantova 2, Cremona 10, Lecco 11, Lodi 5, Sondrio 4.

