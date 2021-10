Advertising

infoitinterno : Covid oggi Lombardia e Italia, bollettino coronavirus 10 ottobre: 2.278 casi e 27 morti - infoitinterno : Covid Lombardia, il bollettino del 10 ottobre 2021: 278 contagi e 2 morti - infoitinterno : Bollettino Coronavirus Italia, oggi 2.278 contagi su 270.044 tamponi e 27 morti per Covid: i dati di domenica 10 ot… - infoitinterno : Covid oggi Italia, 2.278 contagi e 27 morti: bollettino 10 ottobre - vivereitalia : Covid, 2.278 nuovi casi e 27 decessi nelle ultime 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 278

Italia, il di oggi, domenica 10 ottobre 2021 : sono 2.i e 27 i . Ieri erano stati 2.748 i positivi ai test, secondo i dati del ministero della Salute. Venerdì, invece, erano stati 3.023, mnetre le vittime in un giorno registarte ieri sono state ...Sono 2.i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 270.044 tamponi processati. Il ... mentre sono 41 in meno di sabato i pazienti ricoverati negli altri reparti. I nuovi ...Sono 2.278 i contagi da Covid 19 in Italia oggi, 10 ottobre 2021, secondo i numeri del bollettino della Protezione Civile e del ministero ...I nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 2.278. In calo rispetto ai 2.748 di ieri. In calo ancora una volta i ricoveri: 41 in meno nei reparti ordinari, 3 nelle terapi ...