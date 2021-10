Covid-19 Italia, 10 ottobre: calano i morti (27), stabili contagi (2.278) terapie intensive (364) (Di domenica 10 ottobre 2021) La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore e' la Lombardia (278), poi la Sicilia (250), la Campania (245) e l'Emilia Romagna (239) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 10 ottobre 2021) La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore e' la Lombardia (278), poi la Sicilia (250), la Campania (245) e l'Emilia Romagna (239) L'articolo proviene da Firenze Post.

