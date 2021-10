Covid-19 | il bollettino aggiornato sui ricoveri al San Pio

(Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sono 11 i pazienti ricoverati nel repartodel San Pio di Benevento, uno in più rispetto al dato di ieri. A comunicarlo sono stati i vertici dell’azienda ospedaliera nel consuetoquotidiano diramato nel pomeriggio. Nove dei pazienti ricoverati sono residenti nella provincia di Benevento, due invece provengono da altre province. Non si segnalano variazioni nel dato relativo ai dimessi e ai deceduti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

