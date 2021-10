Coronavirus ultime notizie Covid | Singapore apre a nove Paesi | inclusa l’Italia

(Di domenica 10 ottobre 2021) Superata la soglia dell'80% degli italiani completamente vaccinati. In vista dell’obbligo di green pass per i luoghi di lavoro che scatta dal 15 ottobre, le regioni chiedono validità dei tamponi a 72 ore e possibilità per le imprese di fare test in autonomia

E così le goccioline divive, vivissime, i micidiali droplets come li chiamano i Padri ...Sono sempre più bassi i numeri dei nuovi contagi da Covid nella nostra regione. Prosegue il calo dell'incidenza di contagi dasu 100mila abitanti nelle Marche: nelle24ore 49 casi e incidenza a 28,80. Intanto i ricoveri per Covid - 19 sono saliti a 55 (+4) ed è deceduto un 64enne di Amandola (Fermo), con ...Tempo di lettura < 1 minuto. ROMA – Sono 3.023 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Il tasso di positività è all'1,1%, pressoché stabile ...