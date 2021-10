Coronavirus | oggi nel Lazio 221 nuovi casi e 3 decessi D’Amato | ‘superate le 8 | 4 milioni di somministrazioni’

(Di domenica 10 ottobre 2021) ‘nelsu 7.525 tamponi molecolari e 11.471 tamponi antigenici per un totale di 18.996 tamponi, si registrano 221positivi (-9) in calo rispetto a domenica 3 ottobre (-57), 3 i( = ), 340 i ricoverati (-8), 50 le terapie intensive (-2) e 313 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,1%. Ia Roma città sono a quota 106. Prosegue calo di terapie intensive e ricoveri. Campagna vaccinale: Nelil 90% degli adulti e l’83% degli over 12 hanno completato l’iter vaccinale, sono state superate 8,4di somministrazioni.presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa’. Così si esprime in una nota l’assessore regionale alla sanità ...

rep_milano : Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi 10 ottobre: 2 morti e 278 nuovi positivi - Patty66509580 : ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 2.278 contagiati • 27 morti • 2.745 guariti -3 terapie intensive | -41 rico… - CorriereCitta : Coronavirus, oggi nel Lazio 221 casi e 3 decessi. D’Amato: ‘superate le 8,4 milioni di somministrazioni’ - MircoScatizzi : RT @sole24ore: Coronavirus, oggi in Italia 2.278 nuovi casi e 27 decessi. Tasso di positività allo 0,8% - MircoScatizzi : RT @repubblica: Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 10 ottobre: 2.278 casi e 27 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi

QUOTIDIANO NAZIONALE

ITALIA, BOLLETTINO SALUTE 10 OTTOBRE/ 27 morti, 2178 casi, - 41 ricoveri Ovviamente non ... appartamento Ater in fiamme: le presunte cause Stando alle prime notizie sull' incendio di...Questi sono i dati che emergono dal bollettino di, domenica 10 ottobre, pubblicato dal ministero della Salute. Il totale delle infezioni dall'inizio della pandemia sale così a quota 4.700.316. I ...Sono 250 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, a fronte di 10.068 tamponi processati. L’incidenza sale al 2,5% (ieri era all’1,6%). L’isola è al secondo posto ai contagi g ...Sono 19 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 10 ottobre in Abruzzo secondo i dati covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Non ci sono decessi. Nelle ultime ore sono stati eseguiti 2.079 tamponi ...