Coronavirus in Toscana: 4 decessi oggi 10 ottobre (età media 84,8 anni). E 229 contagi (Di domenica 10 ottobre 2021) Sono 7.206 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.321 a Firenze, 641 a Prato, 661 a Pistoia, 534 a Massa Carrara, 690 a Lucca, 725 a Pisa, 424 a Livorno, 558 ad Arezzo, 350 a Siena, 209 a Grosseto, 93 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione. L'articolo proviene da Firenze Post.

