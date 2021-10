Coronavirus | il bollettino nazionale | 2 278 nuovi positivi e 27 decessi

Advertising

SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 10 ottobre: 2.278 nuovi casi, i morti sono 27 - repubblica : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 10 ottobre: 2.278 casi e 27 decessi - RobertoBurioni : I vaccini FUNZIONANO. - telecitynews24 : ??CORONAVIRUS LIGURIA: SONO 70 I NUOVI POSITIVI?? Il bollettino completo?? - ag_notizie : Coronavirus, il bollettino dell'Asp: 11 nuovi positivi e 21 guariti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Scende il numero dei contagi giornalieri dain Italia, secondo l'ultimodiffuso dal ministero della Salute. Nel report si legge che sono 2.278 le persone risultate positive ai test nelle ultime 24 ore, contro le 2.748 ...stato diramato anche quest'oggi, domenica 10 ottobre 2021, il nuovoLombardia , contenente i dati aggiornati e distribuiti dal Ministero della Salute nazionale in riferimento all' incidenza del virus sulla regione avente come capoluogo Milano e ...I posti letto occupati in terapia intensiva sono ora 364 con -3 unità nelle ultime 24 ore. Sono questi i dati che emergono dal bollettino di oggi, domenica 10 ottobre, pubblicato dal ministero della S ...I nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 2.278. In calo rispetto ai 2.748 di ieri. In calo ancora una volta i ricoveri: 41 in meno nei reparti ordinari, 3 nelle terapi ...