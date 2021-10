Coronavirus, i dati – Sono 2.278 i contagi giornalieri con 270mila tamponi: tasso di positività stabile allo 0,8%. Altre 27 vittime (Di domenica 10 ottobre 2021) Scende il numero dei contagi giornalieri da Coronavirus in Italia, secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute. Nel report si legge che Sono 2.278 le persone risultate positive ai teste nelle ultime 24 ore, contro le 2.748 delle giornate precedenti. Il tutto a fronte di 270.044 tamponi effettuati, in calo, come di consueto nel weekend, rispetto ai 344.969 di ieri. Tanto che il tasso di positività rimane stabile allo 0,8%. Sono invece 27 le vittime del Covid-19 nell’ultima giornata, in calo rispetto alle 46 di ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) Scende il numero deidain Italia, secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute. Nel report si legge che2.278 le persone risultate positive ai teste nelle ultime 24 ore, contro le 2.748 delle giornate precedenti. Il tutto a fronte di 270.044effettuati, in calo, come di consueto nel weekend, rispetto ai 344.969 di ieri. Tanto che ildirimane0,8%.invece 27 ledel Covid-19 nell’ultima giornata, in calo rispetto alle 46 di ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

