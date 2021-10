Corona virus: Italia, 84808 attualmente positivi a test (-494 in un giorno) con 131301 decessi (27) e 4484207 guariti (2745). Totale di 4700316 casi (2278) Dati della protezione civile: effettuati 270044 tamponi (Di domenica 10 ottobre 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 84808 attualmente positivi a test (-494 in un giorno) con 131301 decessi (27) e 4484207 guariti (2745). Totale di 4700316 casi (2278) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 270044 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 10 ottobre 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-494 in un) con(27) e).di) proviene da Noi Notizie..

Advertising

sdhansupatro : @INCIndia @priyankagandhi Abb to corona virus Congressi hai so no issue .. - SacconiPaolo : @Specialone631 @grandesso63 @matteorenzi Esatto dovrebbero difenderli da quelli che non si vaccinano. Non posso and… - LNocturnia : @GPoggialini @GiulioMarini2 Tu sei uno stupido seriale. Sono ormai 2 anni che in tv, per via di questa influenza, r… - Fabius40884986 : @asrcristian1927 Quello del Il corona virus è come n raffreddore E poi dopo 3 mesi c ha fatto er libro sulla pande… - janni1986 : RT @ElettraLambo: Vi scopate mezza discoteca senza preservativo e poi avete paura del corona virus?! #coerenzazero #boh #sifaperdire -