Conferenza stampa Mancini post Italia Belgio: le parole del ct (Di domenica 10 ottobre 2021) azzurro dopo la vittoria contro i Diavoli Rossi Roberto Mancini ha parlato in Conferenza stampa dopo la vittoria dell’Italia contro il Belgio. Le parole del ct azzurro riportate da TMW. CENTRAVANTI – «Oggi abbiamo fatto giocare un ragazzo. Immobile e Belotti hanno esperienza, conoscono tutto di noi e ci sono mancati. Però possiamo provare diverse soluzioni, oggi ha giocato Raspadori che avrà un grande futuro. L’importante è che la squadra continui a giocare bene». SVIZZERA – «Sarà una gara difficile, come è stata all’Europeo e a Basilea. Giochiamo in casa, sarà la partita dell’anno dopo quelle degli Europei. Sappiamo che dobbiamo vincere». Belgio – «Sono state due ottime partite. Oggi abbiamo cambiato un po’ di giocatori e nonostante ciò la squadra ha giocato ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 ottobre 2021) azzurro dopo la vittoria contro i Diavoli Rossi Robertoha parlato indopo la vittoria dell’contro il. Ledel ct azzurro riportate da TMW. CENTRAVANTI – «Oggi abbiamo fatto giocare un ragazzo. Immobile e Belotti hanno esperienza, conoscono tutto di noi e ci sono mancati. Però possiamo provare diverse soluzioni, oggi ha giocato Raspadori che avrà un grande futuro. L’importante è che la squadra continui a giocare bene». SVIZZERA – «Sarà una gara difficile, come è stata all’Europeo e a Basilea. Giochiamo in casa, sarà la partita dell’anno dopo quelle degli Europei. Sappiamo che dobbiamo vincere».– «Sono state due ottime partite. Oggi abbiamo cambiato un po’ di giocatori e nonostante ciò la squadra ha giocato ...

