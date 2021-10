Comunali Caserta: il Partito Socialista si schiera con Marino, nessun apparentamento per Vignola (Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Il Partito Socialista Italiano della città di Caserta, si legge in una nota “è convintamente schierato al fianco di Carlo Marino nel ballottaggio per l’elezione del futuro sindaco di Caserta. L’intera campagna elettorale è stata condotta dal PSI Casertano appoggiando la compagine del centrosinistra e Carlo Marino sindaco”. “Il prossimo appuntamento alle urne – dichiara il coordinatore cittadino Massimo Bellomo – non sarà soltanto una sfida a due, tra Marino e Zinzi, ma avrà una valenza anche sul piano nazionale. Oltre ad interrompere un’attività amministrativa e politica di centrosinistra, con le conseguenze che si possono immaginare su tutti i progetti pronti a partire, una ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– IlItaliano della città di, si legge in una nota “è convintamenteto al fianco di Carlonel ballottaggio per l’elezione del futuro sindaco di. L’intera campagna elettorale è stata condotta dal PSIno appoggiando la compagine del centrosinistra e Carlosindaco”. “Il prossimo appuntamento alle urne – dichiara il coordinatore cittadino Massimo Bellomo – non sarà soltanto una sfida a due, trae Zinzi, ma avrà una valenza anche sul piano nazionale. Oltre ad interrompere un’attività amministrativa e politica di centrosinistra, con le conseguenze che si possono immaginare su tutti i progetti pronti a partire, una ...

