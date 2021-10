Come sta Ignazio Moser? Ha perso 10 chili, ma ha trovato la terapia (Di domenica 10 ottobre 2021) I fan di Ignazio Moser sono certamente ansiosi di sapere Come sta il compagno di Cecilia Rodriguez, dopo aver annunciato una pausa sui social per occuparsi di un malessere imprecisato. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi è appena tornato sui social, precisamente su Instagram, dove ha pubblicato una Storia mostrandosi in un selfie davanti allo specchio. “Meno 10 chili, quasi forma Isola”, scrive Ignazio Moser nella didascalia che accompagna la foto in bianco e nero. LEGGI ANCHE => In arrivo un nuovo naufrago sull’Isola? L’indiscrezione su Ignazio Moser Oltre a questa Storia, l’ex partecipante dell’Isola dei Famosi ha pubblicato anche una foto con la sua fidanzata, Cecilia Rodriguez. Anche qui la didascalia sembra fare riferimento ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 10 ottobre 2021) I fan disono certamente ansiosi di saperesta il compagno di Cecilia Rodriguez, dopo aver annunciato una pausa sui social per occuparsi di un malessere imprecisato. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi è appena tornato sui social, precisamente su Instagram, dove ha pubblicato una Storia mostrandosi in un selfie davanti allo specchio. “Meno 10, quasi forma Isola”, scrivenella didascalia che accompagna la foto in bianco e nero. LEGGI ANCHE => In arrivo un nuovo naufrago sull’Isola? L’indiscrezione suOltre a questa Storia, l’ex partecipante dell’Isola dei Famosi ha pubblicato anche una foto con la sua fidanzata, Cecilia Rodriguez. Anche qui la didascalia sembra fare riferimento ...

Advertising

RobertoBurioni : Per chi come me da giovane è sceso in piazza per la pace, per la legge sull'aborto, per un ideale che credeva impor… - Pontifex_it : Sta per iniziare il processo sinodale «Per un Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione». Questo itinera… - adrianobiondi : Devo dire che il vittimismo dei camerati sta raggiungendo vette altissime: un'inchiesta di un giornale indipendente… - ClitoRider : RT @AxiaFel: Ma ci rendiamo conto di cosa sta dicendo la UE per bocca di Von Der Leyden e Sassoli? Minacce di prevaricazione degli Stati no… - Fvckmysoul_ : Ma qualcuno che al momento sta in corea e usa coupang? No perchè ho bisogno di capire come cavolo funziona per il n… -