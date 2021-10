"Colpa di Salvini?". Letta si presenta così dalla Annunziata: il dettaglio nascosto sotto la camicia | Guarda (Di domenica 10 ottobre 2021) “È la prima volta che la Annunziata fa un'intervista ‘tagliente'”. così Dagospia ha fatto ironia sulla giornalista che conduce Mezz'ora in più, il talk politico in onda la domenica pomeriggio si Rai3, e sull'ospitata di Enrico Letta. Quest'ultimo è stato notato dal sito di Roberto D'Agostino per due tagli abbastanza evidenti sopra il colletto della camicia: “Si è fatto la barba di fretta o è Colpa di Salvini?”, è la battuta ironica. Ovviamente il segretario del Pd è stato invitato dalla Annunziata per commentare i gravi fatti di Roma, dove è tornata la violenza squadrista e fascista che ha portato all'occupazione della sede della Cgil e alla devastazione del pronto soccorso del Policlinico Umberto I. “Quello che è successo è molto grave sia ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 ottobre 2021) “È la prima volta che lafa un'intervista ‘tagliente'”.Dagospia ha fatto ironia sulla giornalista che conduce Mezz'ora in più, il talk politico in onda la domenica pomeriggio si Rai3, e sull'ospitata di Enrico. Quest'ultimo è stato notato dal sito di Roberto D'Agostino per due tagli abbastanza evidenti sopra il colletto della: “Si è fatto la barba di fretta o èdi?”, è la battuta ironica. Ovviamente il segretario del Pd è stato invitatoper commentare i gravi fatti di Roma, dove è tornata la violenza squadrista e fascista che ha portato all'occupazione della sede della Cgil e alla devastazione del pronto soccorso del Policlinico Umberto I. “Quello che è successo è molto grave sia ...

Advertising

LuLu69794666 : @il_cappellini Beh è come quando qualcuno fa casino o commette un reato e qualcuno dice che è colpa di Salvini. Mi… - p_ghpote : @Noiconsalvini Beh se #salvini strizza l’occhio a #forzanuova e #fiore rivolgendo alla #lamorgese la colpa di tutto… - attilio2000 : @CarloCalenda Dai calenda, adesso è colpa della lamorgese, come dicono meloni e salvini. E non degli sfascisti! - aldebaran1973 : @ilgiornale E ti pareva, tutto apparecchiato per questi biechi individui che non aspettavano altro per dare la colpa a Salvini e alla Meloni - sunkencondos : @Tanoatpi1 Ogni tanto, anche se distante, penso a quanti stronzi fascisti girano per il Paese, per colpa di #Meloni e #Salvini. -