Claudia Gerini denunciata da un paparazzo: “Ha tirato fuori il peggio di me” (Di domenica 10 ottobre 2021) Claudia Gerini ha parlato, in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, di un’esperienza molto negativa che l’ha vista protagonista qualche anno fa con un paparazzo, Maurizio Sorge. Uno scontro, avvenuto nel 2017, che ha portato ad una battaglia legale che va avanti ancora oggi. Claudia Gerini ha voluto raccontare un episodio molto negativo che sta avendo conseguenze anche oggi, in una lunga intervista al Corriere della Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 10 ottobre 2021)ha parlato, in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, di un’esperienza molto negativa che l’ha vista protagonista qualche anno fa con un, Maurizio Sorge. Uno scontro, avvenuto nel 2017, che ha portato ad una battaglia legale che va avanti ancora oggi.ha voluto raccontare un episodio molto negativo che sta avendo conseguenze anche oggi, in una lunga intervista al Corriere della Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

RaiPlay : Tra l’@orchestraccia e la Rai è in corso una difficile negoziazione. Il piano della banda è guadagnare tempo grazie… - CandidaMorvillo : #ClaudiaGerini «Ho sbagliato, ho perso le staffe ma non ho rubato quel telefono». La sua versione sul processo per… - RyuMorita2 : FERMI TUTTI. NOTIZIA DEL GIORNO IN PRIMA PAGINA SUL @Corriere ?????? Claudia Gerini: «La mia guerra legale con il papa… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Claudia Gerini: «La mia guerra legale con un paparazzo: non gli ho rubato il telefonino» - Roberto76127881 : RT @Corriere: Claudia Gerini: «La mia guerra legale con un paparazzo: non gli ho rubato il telefonino» -