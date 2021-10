Cinema, teatri, stadi, discoteche: signori, lunedì si riapre davvero (Di domenica 10 ottobre 2021) A passi spediti verso una quasi normalità. Da domani, 11 ottobre, Cinema, teatri, e musei ripartono a capienza piena. Tutte le sedie potranno essere occupate nelle sale, e per mostre e musei salterà il contingentamento imposto dal metro di distanza. Riaprono poi le discoteche e sarà ampliata la capienza negli stadi. La pandemia non è finita, ma la buona copertura vaccinale - proprio ieri è stata raggiunta la soglia dell?80% di over 12 immunizzati - e l’introduzione del green pass stanno dando i loro frutti. E il mondo della cultura, fortemente penalizzato da quasi due anni di chiusure o limitazioni, può tirare un sospiro di sollievo. Esultano i vertici di teatri e musei, e anche gli artisti, da Nord a Sud. “Sono felicissimo. È una cosa che aspettavamo, il risultato e la diretta conseguenza delle ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 10 ottobre 2021) A passi spediti verso una quasi normalità. Da domani, 11 ottobre,, e musei ripartono a capienza piena. Tutte le sedie potranno essere occupate nelle sale, e per mostre e musei salterà il contingentamento imposto dal metro di distanza. Riaprono poi lee sarà ampliata la capienza negli. La pandemia non è finita, ma la buona copertura vaccinale - proprio ieri è stata raggiunta la soglia dell?80% di over 12 immunizzati - e l’introduzione del green pass stanno dando i loro frutti. E il mondo della cultura, fortemente penalizzato da quasi due anni di chiusure o limitazioni, può tirare un sospiro di sollievo. Esultano i vertici die musei, e anche gli artisti, da Nord a Sud. “Sono felicissimo. È una cosa che aspettavamo, il risultato e la diretta conseguenza delle ...

lucianonobili : “La #cultura è patrimonio dell’Italia. Per questo è una bellissima notizia la riapertura al 100% di teatri, cinema,… - team_world : Dall'11 ottobre la cultura ricomincia a vivere: capienza al 100% per i luoghi di cultura, come musei, cinema e teat… - GiuseppeConteIT : Siamo nelle condizioni di ripartire. La filiera di cultura, spettacolo e degli eventi deve riprendere a pieno regim… - HuffPostItalia : Cinema, teatri, stadi, discoteche: signori, lunedì si riapre davvero - samuele26572 : RT @LiciaRonzulli: Questa cartello sarà solo un brutto ricordo! Cinema, teatri e luoghi di cultura tornano con la capienza al 100%. Torna l… -