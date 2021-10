Cina, ricerca indipendenza di Taiwan chiude porta dialogo (Di domenica 10 ottobre 2021) La ricerca dell'indipendenza "chiude la porta al dialogo": l'Ufficio per gli Affari con Taiwan del governo cinese ha respinto in serata l'offerta di colloqui della presidente Tsai Ing - wen che oggi, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 10 ottobre 2021) Ladell'laal": l'Ufficio per gli Affari condel governo cinese ha respinto in serata l'offerta di colloqui della presidente Tsai Ing - wen che oggi, ...

Advertising

ManuDagostino : 'La ricerca dell'indipendenza di #Taiwan chiude la porta al dialogo', ha affermato l'Ufficio cinese per gli affari… - illibata : RT @MariaTe47232559: @Massimi47715989 @illibata Purtroppo alla Cina, nel campo della ricerca scientifica, hanno fornito tecnologie sofistic… - MariaTe47232559 : @Massimi47715989 @illibata Purtroppo alla Cina, nel campo della ricerca scientifica, hanno fornito tecnologie sofis… - TodayEuropa : “In Olanda le ricerche sul Dna della Cina. Usate per perseguitare gli uiguri” - onravenwings : @Orli19831 Ci mancava 'Lei lavora gratis' è copriva tutto. Da denunciare, manco in Cina probabilmente. In bocca al lupo per la ricerca .... -