Ciclismo | Francisco Mancebo vince da professionista a 45 anni! Lo spagnolo trionfa alla Oita Classic

(Di domenica 10 ottobre 2021)ha vinto una corsa professionistica a 45 anni. Il nativo di Madrid si è impostoUrban, corsa di livello 1.2 (il più basso) che è andata in scena in Giappone. Tanti appassionati diricorderanno questo coriaceo, che vanta ben dodici partecipazioni ai Grandi Giri (7 al Tour del France dove è stato quarto nel 2005, 4Vuelta di Spagna dove è stato terzo nel 2004). L’alfiere della Matrix Powertag, compagine del Continental Tour per cui milita da tre anni, si è imposto per distacco dopo 150 km sul circuito vallonato di. L’iberico ha tagliato il traguardo a braccia alzate con 53 secondi di vantaggio sul giapponese Masaki Yamamoto e 2’03” sull’altro padrone di casa Yuma ...

