Chiesa in uscita | Chiesa missionaria Qual è la svolta sinodale

(Di domenica 10 ottobre 2021) Un po’ sottovalutato, un po’ non capito per la complessità del tema, tra poco comincia il sinodo sulla sinodalità. Un evento epocale. Proseguirà in tutte le Chiese territoriali del mondo e si concluderà nel ’23. Ma cosa vuol dire? Cosa sta cominciando? Cosa cambia per noi e per la? L’obiettivo è cambiare tutto. Facile a dirsi, importante a capirsi. E non basta dire che “sinodo vuol dire camminare insieme”. Non basta perché non vogliamo capire. Allora bisogna provare a farsi un’idea. Anche perché questo è l’obiettivo di Francesco dal giorno della sua elezione a vescovo di Roma. Infatti quella sera del 2013 lui non disse che i suoi fratelli cardinali lo avevano scelto come papa, ma disse che lo avevano sceltoe nuovo vescovo di Roma. Vescovo di Roma? Sì, vescovo di Roma. E parlò di sinodalità: “E adesso, incominciamo questo ...