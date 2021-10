Chiariello: "Il Napoli ha già pagato la Coppa d'Africa in passato" (Di domenica 10 ottobre 2021) Nel corso del programma ‘Campania Sport’, in onda su Canale 21, è intervenuto il giornalista Umberto Chiariello con il suo consueto editoriale: “Si conclude la parentesi delle nazionali e si torna a parlare del campionato. La Nations League è una competizione nata in un momento, e in un modo, sbagliato e solo per fare soldi. Il calendario internazionale non è armonizzato con le leghe. Le nazionali hanno diritto di giocare, ma finché ognuno lavora per la propria bottega, come i burocrati della UEFA, troviamo campionati con 20 squadre e qualche competizione internazionale che gioca in concomitanza di questi". "Abbiamo già pagato la Coppa d’Africa in passato, Koulibaly tornò malissimo da questa competizione. E ricordiamo anche che Osimhen tornò infortunato e lungodegente dalle qualificazioni. ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 10 ottobre 2021) Nel corso del programma ‘Campania Sport’, in onda su Canale 21, è intervenuto il giornalista Umbertocon il suo consueto editoriale: “Si conclude la parentesi delle nazionali e si torna a parlare del campionato. La Nations League è una competizione nata in un momento, e in un modo, sbagliato e solo per fare soldi. Il calendario internazionale non è armonizzato con le leghe. Le nazionali hanno diritto di giocare, ma finché ognuno lavora per la propria bottega, come i burocrati della UEFA, troviamo campionati con 20 squadre e qualche competizione internazionale che gioca in concomitanza di questi". "Abbiamo giàlad’in, Koulibaly tornò malissimo da questa competizione. E ricordiamo anche che Osimhen tornò infortunato e lungodegente dalle qualificazioni. ...

