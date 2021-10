Chiara Ferragni torna a casa | la reazione di Leone è sorprendente – VIDEO

Advertising

vogue_italia : Per la prima volta su Vogue Italia... Chiara Ferragni, sulla cover del numero di ottobre ?? Clic per scoprire di più… - cristin86212732 : RT @dukana2: Lo so…già vi mancano quei quattro #cinghiali di #Roma …quelli “trasmessi” tutti i giorni a reti unificate dai #pennivendoli …f… - dukana2 : RT @dukana2: Lo so…già vi mancano quei quattro #cinghiali di #Roma …quelli “trasmessi” tutti i giorni a reti unificate dai #pennivendoli …f… - ___coldplayer : ogni volta che vedo il direttore del tremezzo nei post di chiara ferragni penso solo a fedez e luis che vanno a scr… - StellaDonnini : En mi edificio nuevo vive la mama de chiara ferragni AHAHAHAHAHHAAH -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

Loredana Bertè, Giorgia Meloni,, Sabrina Ferilli e Giulia Bongiorno sono solo alcuni dei personaggi che la cabarettista ha preso di mira nelle trasmissioni in Radio. Di sicuro, traa ...Leggi Anche Per le vie dello shopping come in passerella, daa Taylor Mega Sorrisi e confidenze, le amiche vip adorano passeggiare e raccontarsi tra una vetrina e l'altra. Certo è che ...Una influencer giapponese con un grande seguito sui social non stupisce, se non fosse che lei è in realtà un lui e uomo di mezza età. Scopriamone di più.Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non sono la coppia vip preferita dal web. Ad avere la meglio sono stati proprio Loro! Ve lo aspettavate?