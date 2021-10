Chi sono i fermati per gli scontri a Piazza del Popolo per la manifestazione dei No Green pass (Di domenica 10 ottobre 2021) Il leader di Forza nuova Giuliano Castellino è stato fermato dopo gli scontri di ieri pomeriggio a Piazza del Popolo nel centro di Roma durante la manifestazione contro il Green pass. Castellino è stato portato in questura dove gli investigatori stanno accertando le sue responsabilità. In totale le persone fermate sono quattro ma al vaglio della polizia ci sono altre posizioni. La manifestazione dei No vax e dei no Green pass è iniziata nel primo pomeriggio a Piazza del Popolo ed è proseguita per le vie del centro storico, da via del Corso a via Veneto, passando per Villa Borghese, seminando il caos. Un gruppo di manifestanti si è diretto alla sede ... Leggi su open.online (Di domenica 10 ottobre 2021) Il leader di Forza nuova Giuliano Castellino è stato fermato dopo glidi ieri pomeriggio adelnel centro di Roma durante lacontro il. Castellino è stato portato in questura dove gli investigatori stanno accertando le sue responsabilità. In totale le persone fermatequattro ma al vaglio della polizia cialtre posizioni. Ladei No vax e dei noè iniziata nel primo pomeriggio adeled è proseguita per le vie del centro storico, da via del Corso a via Veneto,ando per Villa Borghese, seminando il caos. Un gruppo di manifestanti si è diretto alla sede ...

Tommasolabate : Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filos… - BentivogliMarco : Come si puó consentire ad un corteo di partire da #piazzadelpopolo e arrivare alla sede della #Cgil? Non basta d… - TizianaFerrario : Grazie a quegli agenti di polizia che sono per strada a Roma a garantire la nostra sicurezza contro chi vuole fare… - OssaniAnna : RT @gadlernertweet: L'assalto fascista alla sede nazionale #Cgil è un atto di gravità inaudita. Gli squadristi in azione a Roma sono emuli… - Rickybus2 : @TenebraeEt Chi sono i veri idioti d'Italia lo si vedrà quel giorno -