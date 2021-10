Chi è Biagio Passaro, il leader di IoApro che ha girato il video dell’irruzione nella sede della Cgil (Di domenica 10 ottobre 2021) «Si sfonda la sede della Cgil». La voce è quella di Biagio Passaro, noto alle cronache per essere il leader del movimento IoApro. Passaro è tra le 12 persone arrestate per la protesta No Green pass di ieri. Nel video, girato da lui stesso, ha fatto sapere in diretta ai suoi contatti social di essere insieme al gruppo di manifestanti che ha deciso, a un certo punto, di assaltare la sede sindacale. Il video è stato girato e condiviso in diretta su Facebook da Passaro sulla pagina del movimento, con l’ingresso della folla nei locali. «Ragazzi, IoApro e tutti hanno invaso la Cgil», dice riprendendosi ... Leggi su open.online (Di domenica 10 ottobre 2021) «Si sfonda la». La voce è quella di, noto alle cronache per essere ildel movimentoè tra le 12 persone arrestate per la protesta No Green pass di ieri. Nelda lui stesso, ha fatto sapere in diretta ai suoi contatti social di essere insieme al gruppo di manifestanti che ha deciso, a un certo punto, di assaltare lasindacale. Ilè statoe condiviso in diretta su Facebook dasulla pagina del movimento, con l’ingressofolla nei locali. «Ragazzi,e tutti hanno invaso la», dice riprendendosi ...

